Yusuf Erdoğan Galatasaray maçındaki gol sevincine açıklık getirdi!
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçta attığı golden sonraki sevinciyle gündem olan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki futbolcu, "Kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu." dedi."
Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan zorlu maçta attığı golden sonra yaşadağı sevinç ile ilgili sessizliğini bozdu.
TRT Spor'a konuşan Yusuf, yaşanan olayın tamamen bir fotoğraf yanılgısı olduğunu söyledi.
İŞTE YUSUF ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı. Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil."
Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya, "Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum." cevabını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama