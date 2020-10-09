09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Yusuf Erdoğan Galatasaray maçındaki gol sevincine açıklık getirdi!

Gol sevinciyle ilgili konuştu! Kendi takımıma koşuyordum ve...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçta attığı golden sonraki sevinciyle gündem olan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki futbolcu, "Kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu." dedi."

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan zorlu maçta attığı golden sonra yaşadağı sevinç ile ilgili sessizliğini bozdu.

Spor'a konuşan Yusuf, yaşanan olayın tamamen bir fotoğraf yanılgısı olduğunu söyledi.

İŞTE YUSUF ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunun moral ve motivasyonunu yaşadık. Artık o maç geride kaldı. Böyle maçları kazanmak her zaman güzeldir. Bu maçların önemli ve güzel olması için önümüzdeki maçları da kazanmamız gerekiyor. Tamamen bir fotoğraf yanılgısı. Türkiye'nin en büyük camialarından birine ve en büyük hocalarından birine karşı bunu yapma lüksümüz yok bizim. Ben kendi takımıma koşuyordum ve gol pozisyonuna kadar çok yorulmuştum. Artık golden sonra kendimi atıp, bir stres boşlaması yaşadım. Bir yanlış anlaşılma oldu. Çok anlamsız bir şekilde bu konunun büyüdüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey yapmak bizim haddimize değil."

Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili soruya, "Sonuçta biz de etten kemikten insanız. Bir hayal kırıklığı olmuştur benim açımdan. Her şeyin yaşanma süreci ve zamanı var. Türkiye'nin en güzel yönetilen kulübünde oynadığım için şuan mutluyum." cevabını verdi.

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