Galatasaray'a taraftar müjdesi!

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını seyircili oynamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, localar ve VIP koltukları açmayı planlarken, sosyal mesafeye uygun bilet satışının yapılabileceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Süper Lig'de bir süredir konuşulan maçların seyircili oynanma ihtimali her geçen gün daha da yükseliyor. Almanya ve Fransa'da karşılaşmalar kısmen seyircili şekilde oynanıyor. Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda başı çeken kulüpler. İki lokomotif kulüp, milli ara sonrası karşılaşmaların seyircili şekilde oynanması için ortak hareket ediyor. Sarı-kırmızılılar da Süper Lig'deki kritik Alanyaspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.



ÖNLEMLER TAMAM

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki Alanyaspor mücadelesi öncesinde yoğun şekilde çalışıyor. Amaç gerekli önlemleri, toleranssız şekilde alarak 7 bin civarında taraftarı stada sokabilmek. Bunun için localar, VIP koltuklar ve tribünler sosyal mesafe kuralları bölmelerle dikkate alınarak ayrılıyor. Stada gelecek taraftarların birbirleriyle hiçbir şekilde temas etme ihtimali bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim gerekli izinlerin çıkmasını bekliyor.

BİLİM KURULU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başı çektiği kulüpler Süper Lig maçlarının milli ara sonrasında Almanya'daki gibi seyircili oynanması için Bilim Kurulu ile de görüşüyor. Kurul ile sürekli temasta olan kulüpler ortak çözümle taraftarlarını stada getirmeyi planlıyor. Böylece kulüplerin pandemi yüzünden yaşadığı gelir kayıpları azalacak.

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