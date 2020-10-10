10 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a taraftar müjdesi!

Galatasaray'a taraftar müjdesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını seyircili oynamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, localar ve koltukları açmayı planlarken, sosyal mesafeye uygun bilet satışının yapılabileceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Süper Lig'de bir süredir konuşulan maçların seyircili oynanma ihtimali her geçen gün daha da yükseliyor. Almanya ve Fransa'da karşılaşmalar kısmen seyircili şekilde oynanıyor. Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda başı çeken kulüpler. İki lokomotif kulüp, milli ara sonrası karşılaşmaların seyircili şekilde oynanması için ortak hareket ediyor. Sarı-kırmızılılar da Süper Lig'deki kritik Alanyaspor mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.

ÖNLEMLER TAMAM
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki Alanyaspor mücadelesi öncesinde yoğun şekilde çalışıyor. Amaç gerekli önlemleri, toleranssız şekilde alarak 7 bin civarında taraftarı stada sokabilmek. Bunun için localar, koltuklar ve tribünler sosyal mesafe kuralları bölmelerle dikkate alınarak ayrılıyor. Stada gelecek taraftarların birbirleriyle hiçbir şekilde temas etme ihtimali bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim gerekli izinlerin çıkmasını bekliyor.

BİLİM KURULU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başı çektiği kulüpler Süper Lig maçlarının milli ara sonrasında Almanya'daki gibi seyircili oynanması için Bilim Kurulu ile de görüşüyor. Kurul ile sürekli temasta olan kulüpler ortak çözümle taraftarlarını stada getirmeyi planlıyor. Böylece kulüplerin pandemi yüzünden yaşadığı gelir kayıpları azalacak.

Gol sevinciyle ilgili konuştu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Etebo artık 11’de Etebo artık 11’de
Belhanda'ya sert sözler! Aldığı parayı hak etmiyor Belhanda'ya sert sözler! "Aldığı parayı hak etmiyor"
Fatih Terim kendini yalnız bıraktı "Fatih Terim kendini yalnız bıraktı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör