Son dakika: Fatih Terim Hakan Balta'yı resmen duyurdu! İdari ekipte...
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da, karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu ve takımın yeni idari sorumlusunu açıkladı. Terim, "Bundan sonra bazı maçlar idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.
"İDARİ SORUMLU HAKAN BALTA"
Galatasaray'ın değerlerini korumaya devam edeceklerini vurgulayan Terim, "Galatasaray'ın değerlerini artırıyoruz. Galatasaray'da sahada emek vermiş oyuncularımızı yanımızda ve masada da olmasını istiyoruz. Bundan sonra bazı maçlar idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak. Bu ve buna benzer uygulamalar devam edecek. Galatasaray'a emek vermiş birçok arkadaşımızı yanımıza katarak değerlerimizi artıracağız." dedi.
Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda oldukları için yaptıklarını ifade eden Terim, "Muhakkak ki bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Bize böylesi mantıklı geldi. Kaleciyi saymazsak, yüzde 40-50 değişiklikle geldik. 5 de hakkımız var. Ekonomik olarak kullanabiliriz fiziğimizi. Değişiklikler olacak. Böylesini uygun gördüm" dedi.
"FİKSTÜR ÇOK YOĞUN"
Çok yoğun bir fikstürden dolayı sıkışık olduklarının altını çizen Terim, "Biraz trafiğimiz sıkışık. Milli maç haftasına denk geldik. Maç pazartesi olabilirdi. Milli hafta olunca pazar herhalde. Cuma sabahı geldik. Hemen test olduk. Saat 10'da antrenman yaptık, gönderdik oyuncuları. Cumartesi kamp, bugün maç" şeklinde konuştu.
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