10 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Marcao Tokat attı mı? Galatasaray'dan açıklama geldi

Marcao Tokat attı mı? Galatasaray'dan açıklama geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

'ın Ümit Milli Takım ile oynadığı hazırlık maçında Brezilyalı stoper 'nun halil Dervişoğluna attığı iddiası nedeniyle sarı-kırmızılılar bir açıklama yayımladı.

'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan , Ümit Milli Takım ile Cuma günü bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ancak maçın normal şekilde bitmediği, 'nun 'na attığı sonrası sahanın karıştığı ve teknik direktör 'ın takımı çektiği iddia edildi.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Futbol Takımı'mızın, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında 'mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan "özel" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim'in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır.

TOLUNAY KAFKAS: BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir'e konuşan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Büyütülecek birşey yok. Maç içinde gerginlik yaşandı ve bitti." dedi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Marcao'dan tokat yediği iddia edilen Dervişoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Genç futbolcu, "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her maçta olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim" sözleriyle çıkan iddiaları yalandı.

Turgay Demir: Marcao ile Halil olayında abartılacak bir durum yok

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