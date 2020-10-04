04 Ekim 2020, Pazar
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Galatasaray, genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralıyor. Transferleri kısa sürede açıklanması beklenirken, Süleyman Luş'tan flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki sol bek, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı ve Erkan Süer'i etiketledi.
OYNAMA GARANTİLERİ BULUNUYOR!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süleyman Luş ve Erkan Süer'i Şanlıurfaspor'a kiraladı
Galatasaray'ın gelecek adına büyük umutlar beslediği iki genç oyuncusu Süleyman Luş ve Erkan Süer, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a kiralandı. İşte transferdeki detaylar...
Galatasaray, genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralıyor. Transferleri kısa sürede açıklanması beklenirken, Süleyman Luş'tan flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki sol bek, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı ve Erkan Süer'i etiketledi.
OYNAMA GARANTİLERİ BULUNUYOR!
İki oyuncunun da Şanlıurfaspor ile olan sözleşmesinde en az 20 maç oynama garantisi bulunuyor. Bu transferlerde Urfalı olan Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.
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