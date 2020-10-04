04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Marcao iddialı konuştu! "Yeni hedefler koyacağız"

Marcao iddialı konuştu! Yeni hedefler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduğunu dile getirdi. 24 yaşındaki defans oyuncusu, "Yeni hedefler koyacağız" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Roma'ya transferi yatan Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi. Rangers karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Brezilyalı stoper, "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

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