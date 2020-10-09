Son dakika: Galatasaray'dan flaş maaş kararı! "İndirimi kabul etmeyenlere..."

Galatasaray'da maaşında indirime gitmeyen 2 isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdı.