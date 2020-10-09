09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan flaş maaş kararı! "İndirimi kabul etmeyenlere..."

G.Saray'dan flaş maaş kararı! İndirimi kabul etmeyenlere...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Son dakika haberi... , resmi internet sitesinden yüzde 15'lik maaş indirimini kabul etmeyen oyuncuların ücretlerinin indirimli olarak ödendiğini açıkladı.

Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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