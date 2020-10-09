09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kulübü FIFA'ya şikayet ettiler

G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

'da maaşında indirime gitmeyen 2 isimden biri olan Faslı Younes ’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce ’ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.

'da başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu 'ya taşıdıkları öğrenildi.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET!

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMALARI GÜNDEMDE!

Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Savaş Çorlu: Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli indirim yapmadı

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