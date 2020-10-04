04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim onlardan vazgeçmedi! 3 oyuncu...

Terim 3 oyuncudan vazgeçmedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Galatasaray'da teknik direktör , bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da Taylan Antalyalı, Marcao ve Fatih Öztürk'ten vazgeçmedi. 3 oyuncu da takımının tüm maçlarında 90 dakika sahada kaldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

, bu sezon 3 futbolcusuna 6 resmi maçta 90 dakika şans verdi. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fatih Öztürk, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve bu sezon orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı, performanslarıyla Terim'in gözdeleri oldu ve 6 karşılaşmada 540 dakika forma giydi.

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