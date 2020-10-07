07 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

G.Saray'da o ismin lisansı çıkarılmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Nijerya'nın Enyimba Aba takımından transfer ettiği ve aynı sezon İspanya'nın Almeira takımına kiraladığı 'a lisans çıkarmadı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanında lisans çıkarılmayacak isim belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle ikinci yar��da sahalara dönmesi beklenen kaleci Muslera'nın lisansı çıkarıldı. Sarı kırmızılılarda genç stoper Ozornwafor'un ise lisansı çıkarılmadı.

Galatasaray geçen sezon Almeira'ya kiraladığı Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

OZORNWAFOR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Kariyerine ülkesinde başlayan Nijeryalı stoper , Enyima takımında forma giyiyordu. Stoperde görev alan genç futbolcu, Nijerya 'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.

OZORNWAFOR'UN SÖZLEŞMESİ

2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti

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