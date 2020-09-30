30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk, D-Smart, Türksat ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?

Teve 2 uyduda var mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz 1 Ekim 2020 tarihinde İskoçya temsilcisi ile karşılaşacak. Mücadeleyi Teve2 canlı yayınlayacak. Teve2 izle kelimesi oldukça fazla aranıyor. Karşılaşmayı televizyonşarından izlemek isteyen futbolseverler "Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk, D-Smart, ve 'da kaçıncı kanalda?" sorgularını yapıyor. Peki, Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk'te kaçıncı kanalda? Teve2 D-Smart kaçıncı kanalda? Türksat ve Tivibu'da var mı? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans bilgileri...

Temsilcimiz , deplasmanda İskoç ekibi ile kozlarını paylaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maçın kanalından yayınlanacağını açıkladı.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21:45'te Teve 2'den canlı yayınlanacak.

TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ

42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Kablo TV: 32. Kanal

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