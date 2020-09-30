Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk, D-Smart, Türksat ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 1 Ekim 2020 tarihinde İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers ile karşılaşacak. Mücadeleyi Teve2 canlı yayınlayacak. Teve2 izle kelimesi oldukça fazla aranıyor. Karşılaşmayı televizyonşarından izlemek isteyen futbolseverler "Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk, D-Smart, Türksat ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?" sorgularını yapıyor. Peki, Teve2 uyduda var mı? Teve2 Digitürk'te kaçıncı kanalda? Teve2 D-Smart kaçıncı kanalda? Türksat ve Tivibu'da var mı? Kaçıncı kanalda? Teve2 frekans bilgileri...
Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maçın Teve 2 kanalından yayınlanacağını açıkladı.
GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21:45'te Teve 2'den canlı yayınlanacak.
TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE2 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal
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