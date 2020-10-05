05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

G.Saray'da Taylan şoku!

G.Saray'da Taylan şoku!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

'in 4. haftasındaki  maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'nın son durumu belli oldu. 25 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı ve 'deki  maçına yetişmesi zor göründüğü belirtildi..

'in 4. haftasındaki maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'nın son durumu belli oldu. 25 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı ve 'deki maçına yetişmesi zor göründüğü belirtildi.

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