Galatasaray'dan Roma'ya flaş Marcao yanıtı!

Galatasaray, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında giren Marcao'yu ucuza vermek istemiyor. Yönetim, Brezilyalı stoperin transferi için ısrarcı olan Roma'nın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini reddetti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Roma'nın Marcao aşkı devam ederken transferin bitimine kısa bir süre kala girişimlerini hızlandırma kararı aldı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre; bütçesini yeterince zorlayan İtalyan kulübü, koronavirüs sebebiyle yaşanan kriz nedeniyle daha fazla bonservis harcaması yapmak istemiyor. İhtiyaç duyulan bölgelere zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir politika belirleyen Roma, acil ihtiyaç duyulan stoper ve forvet bölgesi için de benzer bir sistemle ilerleyecek.



GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Marcao için benzer bir formülle Galatasaray'ı ikna etmek isteyen Roma, genç yıldız için zorunlu satın alma şartlı kiralama teklifi sundu. Transfer yapmak için bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray ise bu teklifi çok da düşünmeden geri çevirdi. Başkan Mustafa Cengiz, transferin ancak kendi şartlarıyla gerçekleşebileceğini iletti. İtalyan ekibinin Chris Smalling transferinden tamamen vazgeçtiği ve hafta boyunca Marcao'yu transfer etmek için girişimlerini sürdüreceği gelen haberler arasında yer aldı.

MARCAO İÇİN 4 OYUNCUYU SATIŞA ÇIKARDI

Roma kulübü, Marcao'yu için oyuncu satışı gerçekleştirmeye çalışıyor. 4 ismi satış listesine koyan İtalyanlar, hafta boyunca bu oyuncuları elinden çıkartmaya çalışacak. Juan Jesus, Fazio, Pastore ve Perotti'yi satış listesine koyan Roma, bu isimlerden gelecek gelir ile Galatasaray'ı ikna etmek istiyor.



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Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao ve Luyindama ile bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü.



BOSS İŞBAŞINDA

Herkes Marcao'nun peşinde ama Luyindama da formunu bulmaya başladı. Kongolu futbolcu derbiye de damgasını vurdu. En fazla pas arası yapan Galatasaraylı oyuncu olan 'Boss' lakaplı yıldız isim, F.Bahçe karşısında 71 kez topla buluştu. Yüzde 78 pas yüzdesi yakaladı. 3 kez hava topu kazandı. 4 kez pas arası yaptı. 6 da uzaklaştırma ile oynadı.

(Fotomaç)

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