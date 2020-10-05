Son dakika: Galatasaray Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti

Son dakika transfer haberi... Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İttifak Holding Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayan Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, stoper Ahmet Çalık ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" denildi.

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