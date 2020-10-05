05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti

G.Saray ayrılılğı KAP'a bildirdi! İşte fesih bedeli
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberi... , geçtiğimiz günlerde İttifak Holding Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayan 'ın sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

, stoper ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir" denildi.

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