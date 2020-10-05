Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişme! Onyekuru ve Seri...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenen, Süper Lig'de de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Henry Onyekuru ve Michael Seri için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Avrupa Ligi'nde Rangers mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yönetim, transfer için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri için girişimlerini hızlandırdı.
YENİDEN KİRALAMA YÖNTEMİ
Yönetim, 2 oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru da Cimbom'a sıcak bakarken, sarı kırmızılılar oyuncu satışında istediği teklifleri alamayınca, yeniden kiralama yöntemine başvurdu. Seri ve Onyekuru'nun gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüpleri ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
BELHANDA TAKIMDA KALMA YOLUNDA
Transferde bir süredir adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice ile anılan Younes Belhanda'nın takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı da barışmayan Faslı yıldız orta saha için kulübe ciddi teklifler gelmemesinin yanı sıra Belhanda'nın da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmayacağı öğrenildi.
(Fotomaç)
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