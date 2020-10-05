05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişme! Onyekuru ve Seri...

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Onyekuru ve Seri...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2020

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenen, Süper Lig'de de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Henry Onyekuru ve Michael Seri için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Avrupa Ligi'nde Rangers mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yönetim, transfer için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri için girişimlerini hızlandırdı.

YENİDEN KİRALAMA YÖNTEMİ

Yönetim, 2 oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. 'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru da Cimbom'a sıcak bakarken, sarı kırmızılılar oyuncu satışında istediği teklifleri alamayınca, yeniden kiralama yöntemine başvurdu. Seri ve Onyekuru'nun gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüpleri ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BELHANDA TAKIMDA KALMA YOLUNDA

Transferde bir süredir adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice ile anılan Younes Belhanda'nın takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı da barışmayan Faslı yıldız orta saha için kulübe ciddi teklifler gelmemesinin yanı sıra Belhanda'nın da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmayacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim... Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...
İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı
Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım "Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör