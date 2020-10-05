Galatasaray'da Diagne 11’e girdi

Galatasaray'da Mbaye Diagne bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. Senegalli yıldız, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında çok eleştirilen Radamel Falcao'nun yerine sahada yer aldı. Diagne ilk yarıda çok net bir fırsatı harcarken taraftarlara saç baş yoldurdu.

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