05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne 11’e girdi

Diagne 11’e girdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Galatasaray'da Mbaye Diagne bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. Senegalli yıldız, Fenerbahçe ve Rangers maçlarında çok eleştirilen Radamel Falcao'nun yerine sahada yer aldı. Diagne ilk yarıda çok net bir fırsatı harcarken taraftarlara saç baş yoldurdu.

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