02 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Jimmy Durmaz 1 yıllığına Karagümrük'e kiralandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! İstanbul ekibine kiralandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

, DHA'nın haberine göre Galatasaraylı futbolcu ’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi transferlere devam ediyor. Biglia ve Ndiaye transferleriyle büyük sükse yaratan kırmızı-siyahlı ekip, 'dan Jimmiy Durmaz'ı kadrosuna kattı. DHA'nın haberine göre Karagümrük, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.
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