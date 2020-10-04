Son dakika: Galatasaray'da Ahmet Çalık resmen Konyaspor'da!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, resmen İttifak Holding Konyaspor'a transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık, Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ile resmen anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 kez Milli Takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek."

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