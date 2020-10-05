05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Alex Telles’ten Galatasaray'a 1.3 milyon Euro

Alex Telles’ten 1.3 milyon Euro
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2020

Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı. Porto, İngilizlerin, 20 milyon 'luk teklifini sonunda kabul etti.

Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı. Porto, İngilizlerin, 20 milyon 'luk teklifini sonunda kabul etti. 'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya sattığı futbolcunun sözleşmesinde, "Bir sonraki takıma transferinde satış karının yüzde 10'u ödenecektir" maddesi bulunuyordu. Cimbom bu madde sayesinde 1.3 milyon Euro daha kasasına koymuş oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim... Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...
İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı
Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım "Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör