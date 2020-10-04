Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşılaştı. Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi ekibin attığı golü VAR iptal etti. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterirken, Kasımpaşa üst üste atakaları sonrası 28 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile golü buldu ancak mücadelenin yardımcı hakemi gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı. VAR odasından gelen tavsiye sonrası pozisyonu izleyen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yaklaşık 3 dakika incelediği pozisyonu, gol öncesinde Kasımpaşalı futbolcu Adam ile Diagne arasında yaşanan mücadele sonrası Adam'ın faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz saydı.

Bu karar sonrası oyun Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşla kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışmalı faul ve ofsayt pozisyonu

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

DİĞER