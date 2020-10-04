04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon

Golü VAR iptal etti! İşte o pozisyon
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşılaştı. Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi ekibin attığı golü VAR iptal etti. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterirken, Kasımpaşa üst üste atakaları sonrası 28 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile golü buldu ancak mücadelenin yardımcı hakemi gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz saydı. VAR odasından gelen tavsiye sonrası pozisyonu izleyen tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yaklaşık 3 dakika incelediği pozisyonu, gol öncesinde Kasımpaşalı futbolcu Adam ile Diagne arasında yaşanan mücadele sonrası Adam'ın faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz saydı.

Bu karar sonrası oyun Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşla kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışmalı faul ve ofsayt pozisyonu

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim resmen duyurdu! Eski yıldız idari ekipte Terim resmen duyurdu! Eski yıldız idari ekipte
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer atağı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer atağı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör