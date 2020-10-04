Galatasaray'da Belhanda belirsizliği sürüyor! Tüm gözler Nice'te

Galatasaray'da inişli çıkışlı performans gösteren ve sarı-kırmızılı taraftarlarla arasını bir türlü düzeltemeyen Younes Belhanda'nın belirsizliği sürüyor. Faslı yıldız, için eski kulübü Nice talip olurken, Cimbom Fransız kulübüyle masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konulan 30 yaşındaki oyuncuya Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice talip oldu. Fransız kulübü, Belhanda için sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon euro önerdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu miktarı arttırmak için Nice ile görüşmeleri sürdürüyor. Transferin son gününde Nice'in teklifini 2 milyon euro'ya çıkarması halinde oyuncu, Fransa'nın yolunu tutacak.

ÜCRETİ EL YAKIYOR

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda için sarı-kırmızılı kulüp Dinamo Kiev'e bonuslar dahil 10 milyon euro ödeme yapmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesinin son yılına giren oyuncu, Galatasaray'dan 3.35 milyon euro net ücret artı bonuslar kazanıyor. Eğer Nice ile anlaşırsa bu bedel de kulübün kasasında kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp ile 4. yılına giren Belhanda, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Galatasaray formasıyla 109 maça çıkan Younes Belhanda, 16 gol 23 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon büyük eleştiriler alan Faslı oyuncu, bu sezon da henüz kalitesini sahaya yansıtamadı.

TRANSFERLER BEKLİYOR

Transfer yapması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, Belhanda'dan gelecek gelirle orta sahaya yatırım yapacak. Birçok kulüp ve futbolcuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, kaynak bulunması halinde Fulham'dan Jean Michael Seri, Chelsea'den Tiemeou Bakayoko veya Sporting Lizbon'dan İdrissa Doumbia'nın transferin bitirecek.

ERKAN VE SÜLEYMAN ŞANLIURFA'DA

Galatasaray, Boluspor'dan transfer ettiği Erkan Süer ve alt yapı oyuncusu Süleyman Luş'u Şanlıurfaspor'a kiraladı. Tecrübe kazanmaları için Şanlıurfaspor'a gönderilen iki oyuncunun sözleşmesinde 20 maç oynama zorunluluğu bulunuyor.

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