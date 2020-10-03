03 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş ayrılık! Ahmet çalık Konyaspor'da

Galatasaray'da flaş ayrılık!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Son dakika transfer haberi: , 'ın 26 yaşındaki Milli stoperi ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding , 'da forma şansı bulamayan 26 yaşındaki milli stoper ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
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