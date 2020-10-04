Fatih Terim'den dev kesik! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Haftaiçi UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya havlu atmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim'in, Süper Lig'de 4. hafta oynanacak Kasımpaşa maçında büyük bir kesik yapması planlanıyor. İşte deneyimli teknik adamın Kasımpaşa maçı ilk 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılı takım sezona iyi bir giriş yapmasına karşılık önce evinde Fenerbahçe ile berabere kaldı, ardından da Rangers'a elenerek Avrupa defterini gruplara dahi kalamadan kapattı. Steven Gerrard gibi yolun başında olan bir hoca ve görece daha düşük bütçeli bir takıma elenmek teknik direktör Fatih Terim'i oldukça kızdırdı.

SOLDA DA DEĞİŞİKLİK

Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı futbolcular, ara vermeden Kasımpaşa maçı için kolları sıvarken Terim, Rangers'a kaybeden takımda önemli değişiklikler yapma kararı aldı. Tecrübeli hocanın, İskoç ekibi karşısında özellikle maçı alıp götürmesi beklenilen ancak sahada dökülen Belhanda, Feghouli, Ryan Babel ve Falcao'yu kulübeye çekmesi bekleniyor. Bu isimlerinin önünde 'yıldız' bulunan oyuncuların yerine Donk, Etebo, Oğulcan ve Diagne'nin ilk 11'e monte edilecek. Ayrıca Martin Linnes-Emre Taşdemir değişikliği de gündemde...

RİZE'Yİ YENDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.

33. RANDEVU

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 5 kez rakibini mağlup edebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette G.Saray'ın 66 golüne, lacivert-beyazlılar 29 golle karşılık verdi.

SON 10 MAÇTA 1 BERABERLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Galatasaray'ın açık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Kasampaşa 2 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.

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