Bruma Olympiakos ile anlaştı

Kanat mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray gündemine Armindo Bruma'yı almıştı. Portekizli yıldız, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzalamak için havalimanına geldi. İşde transferdeki detaylar...

Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor. Sağ kanat transferi yapmak isteyen iki ekip PSV Eindhoven forması giyen Armindo Bruma için devreye girmişti. Portekizli yıldız, tercihini Yunan ekibi Olympiakos'tan yana kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için havalimanına geldi.



Bruma'nın yapılacak olan sağlık kontrellerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RODRIGUES OLMAYINCA BRUMA!

Olympiakos, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues için ısrarcı davranmıştı ancak Yeşil Burun Adalı futbolcunun ikna edilememesi sonrası bu transfer gerçekleşmedi.

Rodrigues'ten beklediği geri dönüşü alamayan Yunan ekibi, diğer adaylar arasında yer alan Armindo Bruma ile her konuda anlaşma sağladı.

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