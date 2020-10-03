03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bruma Olympiakos ile anlaştı

Süper Lig devleri istedi! Transferi için havalimanında
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Kanat mevkisine  yapmak isteyen  ve  gündemine 'yı almıştı. , Yunan ekibi ile sözleşme imzalamak için havalimanına geldi. İşde transferdeki detaylar...

ve 'da şoku yaşanıyor. Sağ kanat transferi yapmak isteyen iki ekip PSV Eindhoven forması giyen için devreye girmişti. , tercihini Yunan ekibi 'tan yana kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, Olympiakos'la sözleşme imzalamak için havalimanına geldi.

Bruma'nın yapılacak olan sağlık kontrellerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RODRIGUES OLMAYINCA BRUMA!
Olympiakos, 'de kiralık oynayan Garry Rodrigues için ısrarcı davranmıştı ancak Yeşil Burun Adalı futbolcunun ikna edilememesi sonrası bu transfer gerçekleşmedi.

Rodrigues'ten beklediği geri dönüşü alamayan Yunan ekibi, diğer adaylar arasında yer alan Armindo Bruma ile her konuda anlaşma sağladı.

Rodrigues direniyor!

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