02 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Berk Balaban'ı Ankaraspor'a kiraladı

G.Saray ayrılığı duyurdu! İşte yeni takımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Son dakika haberi.. , genç futbolcusu 'ın Ankaraspor'a kiralandığını açıkladı.

, genç kalecisi 'ın Ankaraspor'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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