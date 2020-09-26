Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Falcao'nun vatandaşı...
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, ilk olarak Stoke City'den Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir transfer daha yapmak isterken, Radamel Falcao'nun vatandaşı olan bir isim listeye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Hajduk maçı sonrası "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu. Marcao gibi genç oyuncuları kadroya katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.
TELLES BEKLENİYOR
Aslan, Porto'dan ManU'ya imza atması beklenen eski sol beki Alex Telles'ten haber bekliyor. Porto, Brezilyalı yıldızı 6.5 milyon euro'nun üstünde satacağı bedelden yüzde 10 payı Cimbom'a ödeyecek. İdareciler de eli kulağında olan transferden gelecek miktarı Campuzano'ya harcayacak. Oyuncuyla Falcao üzerinden iletişime geçen yönetime yeşil ışık yandı. Boca'yla da görüşen idareciler 4.5-5 milyon euro'ya işi bitirmeye çalışıyor. Eğer Babel ayrılırsa da imza atılacak.
İKİ TALİBİ VAR
Jorman Campuzano'yu İtalya'dan da iki kulüp istedi. Fiorentina ile Benevento'nun da 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahayı listelerinde bulundurduğu öğrenildi. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; bu transferde Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulundu. Bu sezon eylül ayında oynanan son iki maça ilk 11'de başlayan Jorman Campuzano 155 dakika süre buldu. Skor üretemedi, 2 sarı kart gördü.
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