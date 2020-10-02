Son dakika transfer haberi: Younes Belhanda imzaya gidiyor! Yeni adresi...

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız basınından haberlere göre 30 yaşındaki orta saha, Nice ekibine imza atacak. İşte detaylar...

Rangers mağlubiyeti sonrası takımdaki geleceği merak konusu olan Younes Belhanda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcunun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burası Galatasaray takımı ve biz de zaten son noktaya gelmişiz. Şu anda 6 resmi maç oynamışız. 2,5 aydır da çalışıyoruz. Gelecek olanın adaptasyonu çok kolay değil. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapılacak bir şey yok. Zaten yılan hikayesine döndü. Yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice takımına gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, burada da her şey belli olur." ifadelerini kullanmıştı.

Fransız basınından Le10Sport'un haberine göre, Galatasaray'dan ayrılacak olan Younes Belhanda, Nice ekibine imza atacak.

Haberde, hücum yönü yüksek bir orta saha oyuncusu arayan Fransız ekibinin, sarı-kırmızılı takımla müzakerelerini hızlandırdığı ifade edildi. Faslı futbolcu 2016-17 yıllarında Nice formasını giymişti. ( Fotomaç)







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