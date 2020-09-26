26 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den derbi uyarısı! "Rehavet yok"

Terim'den derbi uyarısı! Rehavet yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

Galatasaray bu sezon çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesi 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılarda teknik patron , oyuncularından rehavete kapılmamalarını istedi.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları hemen başladı. Dünkü idmanda Hajduk maçında 90 dakika oynayanlar yenileme, diğerleri taktik çalışma yaptı. Antrenman öncesi , rehavet uyarısında bulundu. İmparator, iyi oynayarak geldiklerini ve herkesin favorisi olmanın güzel fakat tehlikeli bir durum olduğunu söyledi. Önce oyuncularını tebrik eden başarılı hoca, "Formdayız ve bunu sürdürmeliyiz. Camia için önemli bir maç. Rehavete girmeden kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR KADROSUNA DÖNÜŞ

Fatih Terim'in derbi 11'i de hazır. Zorlu karşılaşmada geçen hafta Başakşehir'i yıkan kadro sahaya sürülecek. Sadece sakatlığı bulunan Saracchi'nin yerine Linnes'in sol bekte olması bekleniyor. Kalede Fatih, savunmada Omar, Luyindama, Marcao ve Linnes, orta alanda Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç oynayacak. İleri uçta Feghouli, Arda ve Falcao olacak. İmparator, Hajduk maçında çok beğendiği Etebo ile Babel ve Diagne'yi yedekte kullanacak.

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