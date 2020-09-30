30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao'nun yerine Omar Alderete

G.Saray Marcao'nun alternatifini İsviçre'de buldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Marcao'nun transferi için Roma ile görüşme halinde olan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini 'de buldu. Sarı-kırmızılıların Basel forması giyen Omar Alderete’yi gündemine aldığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray, Marcao'nun ayrılma ihtimali üzerine yerini doldurmak için kolları sıvadı. basını, Galatasaray'ın Basel'de forma giyen Omar Alderete için ön görüşme yaptığı iddia edildi. 23 yaşındaki genç oyuncu için herhangi bir teklif yapılmadığı ancak Galatasaray'ın Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi. Huracan'dan geçen sezon 1 milyon euro'ya transfer edilen Paraguay'lının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR
23 yaşındaki Alderete, geçen sezon toplamda 48 maça çıktı, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra 2 gol, 1 asistlik performansı ile skor katkısı da yaptı. Öte yandan İtalyan Corriere Dello Sport, Roma'nın Smalling için Manchester United'ı ikna etme konusunda umudu kalmadığı için Marcao'ya konsantre olduğunu yazdı. Ancak Galatasaray'ın yüksek kiralama bedeli talep etmesinin yanı sıra aynı şekilde yüksek bir zorunlu satın alma bedeli istediği için bu transferin çıkmazda olduğu belirtildi.

(Fotomaç)

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