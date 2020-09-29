Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan şoku!
Son dakika haberi... Galatasaray'da Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Rangers maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray, corona virüsü testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve y��ksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca takıma yapılan corona virüsü testlerinin hepsinin negatif olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.
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