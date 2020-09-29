29 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan şoku!

G.Saray'da Arda Turan şoku!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Son dakika haberi... 'da , gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle play-off turunda oynanacak Rangers maçının kadrosuna alınmadı.

, corona virüsü testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan 'ın gribal enfeksiyon ve y��ksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca takıma yapılan corona virüsü testlerinin hepsinin negatif olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle 'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.

Galatasaray'da Arda Turan şoku!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rangers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
G.Saray'dan Didier Drogba'ya tebrik G.Saray'dan Didier Drogba'ya tebrik
Aslan'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor Aslan'dan çifte atak! Terim'in gözdeleri geliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör