27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok!

Yıldız isim derbide yok! Tesislerden ayrıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan , 'ın ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek. Uruguaylı futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

'ın Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Uruguaylı sol bek 'nin, derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Son dakika haberine göre genç yıldız, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Saracchi'nin, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldığı ifade edildi.

Derbinin VAR hakemi belli oldu! haberin devamı

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