24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Joao Mario uyarısı

Yıldız futbolcu için uyarı geldi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

'ın gündeminde yer alan ön libero adaylarından için uyarı geldi…

'dan kiralıktan döndükten sonra Portekizli oyuncunun İnter'le hiç idmana çıkmadığı belirtildi. Hali hazırda Appiano Gentile'de devam idman programında da yer almadığı hatırlatıldı. edilse bile tam olarak hazır hale gelebilmesi için en azından 3 haftalık özel bir çalışmaya, daha sonra da en az 2 haftalık takım çalışmasına ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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