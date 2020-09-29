Son dakika: Galatasaray'a Younes Belhanda piyangosu! İşte gelen teklif
Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarlarla arasını düzeltemeyen, inişli çıkışlı performans sergileyen ve aldığı yüksek maaşla gündeme gelen Younes Belhanda için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-kırmızılı takıma teklif iletmişti. Fransız kulübü, Faslı yıldız için Cimbom'a, taksitler halinde 7 milyon Euro'luk bir teklif verdiği belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Younes Belhanda, aldığı maaş ve takıma sunduğu katkı göz önünde bulundurulunca eleştirileri üstüne çekmişti. Bonuslar hariç Cimbom'dan 3 milyon 350 bin Euro alan Faslı yıldıza eski kulübü Nice talip oldu.
TEKLİF 7 MİLYON EURO!
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe derbisi sonrası, "Şimdilik Galatasaray'dayım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" diyen Younes Belhanda, eski takımı Nice'le flört halinde... Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Fransız temsilcisine, zirve mücadelesine katkıda bulunan Faslı yıldızın, yönetimin son kararını beklediği öğrenildi. Nice, Belhanda için 7 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarırken, ödeme takvimi hazırlandığı ve paranın taksitler halinde transfer edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ise son karar için Fatih Terim'e danışacak.
FATİH TERİM'DEN ŞARTLI ONAY
Bu transferin onay sürecinde Fatih Terim'in üzerinde en hassasiyetle durduğu konu, Belhanda gittiğinde, yerine kimin veya kimlerin alınacağı. Terim, tüm anlaşmalar tamamlanmadan, Belhanda'nın gönderilmesine kesinlikle karşı. Eğer tecrübeli futbolcudan 7 milyon Euro gibi bir gelir elde edilirse, Galatasaray'da 2 orta saha ve 1 de kanat oyuncusu almak için operasyon başlatılacak.
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