06 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Fernando Muslera'nın lisansını çıkardı!

G.Saray'da flaş Muslera gelişmesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan maçında sakatlanan ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli kalecisi 'nın lisansının çıkartılmaması bekleniyordu. Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı eldivenin lisansını çıkardı.

Geçtiğimiz sezon deplasmanında sakatlanan ve sahalardan birkaç ay daha uzak kalması beklenen 'nın, yabancı sınırından dolayı lisansının askıya alınması bekleniyordu.

Sarı-kırmızılı takım lisansların verileceği son gün, Uruguaylı eldivenin lisansını çıkardı.

Deneyimli kalecinin lisansı TFF'nin resmi internet sitesinde yer aldı:

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