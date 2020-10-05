Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bir süre daha sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın lisansının çıkartılmaması bekleniyordu. Sarı-kırmızılı takım, Uruguaylı eldivenin lisansını çıkardı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan ve sahalardan birkaç ay daha uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın, yabancı sınırından dolayı lisansının askıya alınması bekleniyordu.

Sarı-kırmızılı takım lisansların verileceği son gün, Uruguaylı eldivenin lisansını çıkardı.

Deneyimli kalecinin lisansı TFF'nin resmi internet sitesinde yer aldı:

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