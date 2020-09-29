29 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Steven Gerrard’dan Galatasaray'a büyük övgü

Gerrard’dan G.Saray'a büyük övgü
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Rangers'ın hocası , Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını belirtti.

Rangers'ın hocası , Galatasaray'a büyük saygı duyduklarını belirtti. Gerrard "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde dev bir kulüp. Dünya çapında futbolcuları var. En iyi performansımızı göstererek onları elemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gerrard eski takım arkadaşı 'i de övdü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! Falcao'nun vatandaşı... Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! Falcao'nun vatandaşı...
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! F.Bahçe de istemişti G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! F.Bahçe de istemişti
G.Saray eski yıldızıyla imzalıyor! Canlı yayında açıkladı G.Saray eski yıldızıyla imzalıyor! Canlı yayında açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör