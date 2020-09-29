Son dakika | Emre Kaplan: Galatasaray Michael Seri'yi kiralamaya çok yakın

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa Transfer programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri paylaştı. Kaplan, Nice'in talip olduğu Younes Belhanda'nın eski takımına dönmeye sıcak baktığını söylerken, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Michael Seri'nin yeniden kiralanmasının çok yakın olduğunu belirtti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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