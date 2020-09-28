28 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Arda Turan'dan flaş paylaşım!

Derbi sonrası Arda'dan flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, ezeli rakipler sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli oyuncusu ise, derbi sonrasında flaş bir paylaşımda bulundu. | Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe derbisi haberleri

Ligin 3. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmada görev alan isimlerden olan , maç sonu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Galatasaray'ın futbol ekibinin toplu bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli isim, "Kafalar yukarı, çalışmaya devam... Şanlı Galatasaray" notunu düştü.

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