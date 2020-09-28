28 Eylül 2020, Pazartesi
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın, deplasmanda Rangers ile oynayacağı karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Glasgow Rangers maçınnı hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
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