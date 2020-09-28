28 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı Andris Treimanis yönetecek

Rangers-Galatasaray maçına Letonyalı hakem
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 'ın, deplasmanda Rangers ile oynayacağı karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek

'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Glasgow Rangers maçınnı hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Andris Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Arda Turan'dan flaş paylaşım!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı İtalyanlar duyurdu! Marcao transferinde Fenerbahçe detayı
G.Saray'ı bekleyen tehlike! Ceza... G.Saray'ı bekleyen tehlike! Ceza...
G.Saraylı yıldıza flaş sözler! Oynamak istiyor ama... G.Saraylı yıldıza flaş sözler! "Oynamak istiyor ama..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör