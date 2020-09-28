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GALATASARAY

Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti

Fernando Muslera'nın acı günü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

’nın annesi Norma, hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi birkaç gün önce annesinin yanına gitmek için takımdan izin almıştı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi 'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti.

Başarılı kaleci birkaç gün önce Uruguay'daki annesinin yanına gitmek için takımdan izin almıştı.





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