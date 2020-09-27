Fatih Terim: İstediğimiz oyunu oynarsak rahat ederiz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim, "Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz." dedi.
Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"ÜMİT EDERİM KENDİ OYUNUMUZU SAHADA UYGULAYABİLİRİZ"
"Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar. Bilinmeyen olduğu için de herkes bundan zevk alıyor. İyi başladık, iyi de gitmek niyetimiz. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz."
"SARACCHI İLE RAHAT EDEBİLİRDİK"
"Özellikle geçiş savunmasında Saracchi hızıyla önemli bir silah, Luyindama'nın gelmesi bizi rahatlattı ama Saracchi ile daha rahat edebilirdik. Geçiş savunmasının önemli olduğunu düşünüyorum, Martin elinden geleni yapacak ve orayı kapatacaktır."
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