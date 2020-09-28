28 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Arda Turan 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisinde sahada

Arda 3 bin 481 gün sonra derbide!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'ın yeni transferlerinden , 3 bin 481 gün sonra Galatasaray'ın formasıyla Fenerbahçe derbisine çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın bu yaz döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu , uzun bir süre sonra tekrar Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere karşı sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda ter dökmüştü. Deneyimli futbolcu, bu müsabaka ile birlikte 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisine çıktı.

Arda, sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilerin ağlarına tek golünü 19 Mayıs 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbide atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan ve sahaya kaptan olarak çıkan Arda Turan, 70. dakikada yerini Etebo'ya bıraktı.

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