01 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Steven Gerrard: Galatasaray favori

Steven Gerrard: Galatasaray favori
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Rangers'ın hocası , Galatasaray'ın çok büyük ve tecrübeli bir takım olduğunu söyledi.

Rangers'ın hocası , Galatasaray'ın çok büyük ve tecrübeli bir takım olduğunu söyledi. Bir önceki turda karşılaştıkları Willem ile Galatasaray'ın kıyaslamasını yapması istemesi üzerine Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler, bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.
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