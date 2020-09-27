Roma'nın Marcao ısrarı

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Roma, gündemine Manchester United'ın yıldız ismi Smalling'i almıştı. İtalyan temsilcisi bu transferde sonuç alamazken, rotayı Marcao'ya kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Menchester United'da forma giyen Smalling transferinde sonuç alamayan Roma, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Roma'nın stoper listesinin başında Marcao var... Son olarak İtalyan basını Galatasaray'ın 15 milyon euro talep ettiğini iddia ederken, Fatih Terim, Hajduk Split maçı sonrası basın toplantısında "Marcao'nun talibi çok fakat her zaman anlaşma olmuyor. Konuşulan rakamlar bence az" demiş ve oyuncuyu satabileceklerinin sinyalini vermişti.

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