27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Roma'nın Marcao ısrarı

Roma'nın Marcao ısrarı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.09.2020

Stoper bölgesine yapmak isteyen , gündemine 'ın yıldız ismi Smalling'i almıştı. İtalyan temsilcisi bu transferde sonuç alamazken, rotayı 'ya kırdı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Menchester United'da forma giyen Smalling transferinde sonuç alamayan , rotayı Türkiye'ye çevirdi. Roma'nın stoper listesinin başında var... Son olarak İtalyan basını 'ın 15 milyon euro talep ettiğini iddia ederken, , Hajduk Split maçı sonrası basın toplantısında "Marcao'nun talibi çok fakat her zaman anlaşma olmuyor. Konuşulan rakamlar bence az" demiş ve oyuncuyu satabileceklerinin sinyalini vermişti.

Cengiz'den transfer sözleri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu'dan derbi öncesi flaş yorum! G.Saray oynayacak F.Bahçe bozacak Toroğlu'dan derbi öncesi flaş yorum! "G.Saray oynayacak F.Bahçe bozacak"
Cengiz'den transfer sözleri! Marcao ve Belhanda... Cengiz'den transfer sözleri! "Marcao ve Belhanda..."
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı! Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör