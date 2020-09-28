Belhanda: Şu anda Galatasaray’dayım

Younes Belhanda, galip gelememelerini yorgunluğa bağladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Younes Belhanda, galip gelememelerini yorgunluğa bağladı. "Biz 3 gün önce maç oynadık. Dolayısıyla biraz yorgunluk vardı. Fenerbahçe ise 3 gün önce maç oynamadı. Avantajları vardı onların. Tabii bu bir bahane olamaz ama yine de bir detay" diyen Faslı oyuncu, hakkındaki transfer söylentileri içinse, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray futbolcusuyum ve sahada bu takım için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerisi hakkında bir şey bilmiyorum" yorumunu yaptı.