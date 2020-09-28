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GALATASARAY

Belhanda: Şu anda Galatasaray’dayım

Şu anda Galatasaray’dayım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Younes Belhanda, galip gelememelerini yorgunluğa bağladı.

Younes Belhanda, galip gelememelerini yorgunluğa bağladı. "Biz 3 gün önce maç oynadık. Dolayısıyla biraz yorgunluk vardı. Fenerbahçe ise 3 gün önce maç oynamadı. Avantajları vardı onların. Tabii bu bir bahane olamaz ama yine de bir detay" diyen Faslı oyuncu, hakkındaki transfer söylentileri içinse, "Ben şimdilik Galatasaray'dayım. Galatasaray futbolcusuyum ve sahada bu takım için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerisi hakkında bir şey bilmiyorum" yorumunu yaptı.
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