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GALATASARAY

Galatasaray'da rota yeniden Michael Seri!

Cimbom'da rota yeniden Seri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

Orta saha transferi yapmak isteyen , son olarak kadrosuna Etebo'yu katmıştı. En az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gündemine geçen sezon kiraladığı 'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Henüz bütçesine göre bir ön libero bulamayan 'da Jean defteri yeniden açıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan tecrübeli futbolcunun, bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Seri hafta içinde, teknik direktör Scott Parker'la da bir görüşme yapacak. Takımda kalıp gitmesi netleşecek. Ancak Parker'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği, hatta bunu Fulham yönetimi ile de paylaştığı ifade edildi. Bu bilgiyi alan sarı-kırmızılı yönetim, İngilizlerle temas kurma kararı aldı.

CİMBOM'U İSTİYOR

Son olarak Southampton'dan Mario Lemina'yı kiralayan Fulham'ın orta sahasında Andre Zambo Anguissa, Harrison Reed, Kevin McDonald, Tom Cairney ve Stefan Johansen gibi birçok rakibi bulunan Seri'nin de Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ifade edildi. Galatasaray, Seri için geçen sezon Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncu da yıllık 2.8 milyon euro kazanmıştı. Ancak pandeminin ardından düşen gelirler nedeniyle bu rakamların ödenmesinin zor olduğu ve Cimbom'un indirim talep edeceği belirtiliyor.

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