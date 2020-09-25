Aslar kulübeye

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maçın ardından yaptığı açıklamada transfer gündemini bir hayli meşgul eden Marcao konusuyla ilgili "Marcao önemli bir futbolcumuz. Maalesef oyuncu satmadan yenisini alamıyorsunuz. Ocak ayında kulübümüzün kapısını çalacak çok takım olacak." ifadelerini kullandı.