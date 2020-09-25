Aslar kulübeye
Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.
Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi. Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.
TAŞDEMİR SÜRPRİZİ
Sarı-kırmızılı takımda sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak talibi bulunamayınca takımda kalan Emre Taşdemir, Hajduk Split karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Emre etkili futbolunu, Younes Belhanda'ya asist yaparak süsledi.
KAPTAN RYAN DONK
Galatasaray'ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın maça yedek soyunması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Hollandalı futbolcuya verdi. Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde bir maça çıkan Luyindama'nın yerine savunmada görev yaptı.
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