24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Başakşehir ile İrfan Can Kahveci pazarlığı!

Başakşehir ile İrfan Can Kahveci pazarlığı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

Başkanı ’ın Mbaye Diagne’yi istemesi gözleri ’a çevirdi.

Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon dolaşırken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği, bu rakamın kabul edilmemesi üzerine para+oyuncu takasının gündeme geldiği öğrenildi. Kiralamaya da sıcak bakmayan Cimbom'un, Diagne'ye karşılık 7 milyon euro ve İrfan Kahveci'yi istediği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.
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