Başakşehir ile İrfan Can Kahveci pazarlığı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Mbaye Diagne’yi istemesi gözleri Galatasaray’a çevirdi.

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Bu konuyla ilgili birçok spekülasyon dolaşırken sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için 15 milyon euro talep ettiği, bu rakamın kabul edilmemesi üzerine para+oyuncu takasının gündeme geldiği öğrenildi. Kiralamaya da sıcak bakmayan Cimbom'un, Diagne'ye karşılık 7 milyon euro ve İrfan Kahveci'yi istediği ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin bir süre daha sürmesi bekleniyor.