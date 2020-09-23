23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da değişim vakti!

Galatasaray'da değişim vakti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

derbisi düşünülerek Hajduk’a karşı Arda, Feghouli ve Falcao dinlendirilecek. Emre Kılınç, Taylan ile Marcao’nun ise dönüşümlü oynaması bekleniyor.

Yeni sezona üç galibiyetle başlayan , yarın 3. ön eleme turunda 'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar pazar günü ise Stadı'nda derbisini oynayacak. Cimbom, Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibini elemesi halinde 1 Ekim Perşembe günü Willem-Rangers maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. 4 Ekim Pazar günü ise deplasmanına konuk olacak Cimbom, ardından kendini milli araya atacak. Zorlu süreçte kadrosunu idareli olarak kullanan ve iki kulvarda arka arkaya maçlara çıkan sarı-kırmızı lılar farklı isimleri sahaya sürüyor. Sıkışık takvimde tüm oyuncularını kullanmaya çalışan Teknik Direktör , Hajduk Split maçında yeniden Feghouli, Arda ve Falcao'yu kenara çekip; Babel, ve Diagne üçlüsüne şans verecek. Kaleci Fatih'in formayı bırakmayacağı maçta sağ bekte Omar'ın yerine Şener, stoperde Donk, sol bekte Linnes, orta alanda Etebo ve Jimmy Durmaz gibi futbolcuların da Hajduk karşısında forma bulması bekleniyor. Fatih Terim'in; Taylan, Emre Kılınç, Marcao gibi genç isimleri ise dönüşümlü olarak kullanacağı düşünülüyor.

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Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısına 17.00'de çıkacak. Toplantı 'nde gerçekleştirilecek.

ASLAN SALDIRIYOR

Ligde ilk haftayı en çok gol pozisyonuna giren takım olarak tamamlayan Galatasaray, ikinci haftada da rakiplerini solladı. Ezeli rakipleri arasında en etkili takım olan Cimbom, en çok pozisyonuna giren ekip olmayı başardı.

TERİM'İN YÜZÜ GÜLÜYOR

Güzel futbol ve arka arkaya gelen galibiyetler Fatih Terim'i memnun etti. Sosyal medyadan paylaşılan idman fotoğraflarında sürekli ciddi pozları çıkan İmparator'un yüzünün güldüğü bir an paylaşıldı.

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