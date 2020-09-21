Penaltı VAR'dan geldi
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının 11. dakikasında Luyindama ile Demba Ba arasında geçen pozisyona hakem Atilla Karaoğlan önce "devam" dedi. Sonrasında pozisyonu VAR'dan izleyen Karaoğlan, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki mücadeleye VAR kararı damga vurdu. 11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında Demba Ba ile birlikte kafa vuruşuna çıktı. Ardından sarı-kırmızılı oyuncular, Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'da topun başına gelen Radamel Falcao, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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