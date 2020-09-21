21 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Penaltı VAR'dan geldi

Penaltı VAR'dan geldi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının 11. dakikasında Luyindama ile arasında geçen pozisyona hakem Atilla Karaoğlan önce "devam" dedi. Sonrasında pozisyonu VAR'dan izleyen Karaoğlan, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki mücadeleye VAR kararı damga vurdu. 11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında ile birlikte kafa vuruşuna çıktı. Ardından sarı-kırmızılı oyuncular, Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'da topun başına gelen , ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Cimbom deplasmanda doludizgin! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da flaş ayrılık! Bavullarını topladılar Aslan'da flaş ayrılık! Bavullarını topladılar
Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakemler geçen sezon gibi olursa... Toroğlu'ndan flaş açıklama: Hakemler geçen sezon gibi olursa...
Arda'dan Taylan'a Xavi benzetmesi Arda'dan Taylan'a Xavi benzetmesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör