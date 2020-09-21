Marcao kusursuz oynadı
Transferde adı Roma ile anılan Marcao, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kusursuz oynayarak izleyenleri mest etti. Brezilyalı yıldız partneri Luyindama'nın açıklarını kapattı.
Galatasaray, zorlu Başakşehir virajını gol yemeden geçerken altın değerinde 3 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılarda ismi son günlerde İtalyan devi Roma ile anılan Marcao kusursuz futboluyla göz doldurdu. Sezona harika başlayan Brezilyalı stoper, partneri Luyindama'nın sakarlıklarını telafi etti. Marcao futboluyla çok beğenildi.
LUYINDAMA KRİTİK TOPLAR KAYBETTİ
Uzun bir süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Luyindama ise yavaş yavaş formunu yakalasa da kritik hatalar yaptı. Özellikle topla çıkarken her iki yarıda da kayıplar yaşayan Luyindama, kafa vuruşlarında ise rakiplerine göz açtırmadı. Ligdeki Gaziantep sınavına göre Neftçi ve Başakşehir'e karşı yere daha sağlam bastığı görüldü.
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