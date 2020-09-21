21 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Marcao kusursuz oynadı

Marcao kusursuz oynadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Transferde adı Roma ile anılan Marcao, 'ın Medipol ile oynadığı maçta kusursuz oynayarak izleyenleri mest etti. Brezilyalı yıldız partneri 'nın açıklarını kapattı.

, zorlu virajını gol yemeden geçerken altın değerinde 3 puan çıkardı. Sarı-kırmızılılarda ismi son günlerde İtalyan devi Roma ile anılan Marcao kusursuz futboluyla göz doldurdu. Sezona harika başlayan Brezilyalı stoper, partneri 'nın sakarlıklarını telafi etti. Marcao futboluyla çok beğenildi.

LUYINDAMA KRİTİK TOPLAR KAYBETTİ

Uzun bir süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Luyindama ise yavaş yavaş formunu yakalasa da kritik hatalar yaptı. Özellikle topla çıkarken her iki yarıda da kayıplar yaşayan Luyindama, kafa vuruşlarında ise rakiplerine göz açtırmadı. Ligdeki Gaziantep sınavına göre Neftçi ve Başakşehir'e karşı yere daha sağlam bastığı görüldü.

G.Saraylı yıldızdan ayrılık sözleri! haberin devamı

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